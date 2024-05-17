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Podcast: The Cure brothers join us, recruiting and revenue sharing

Slant Staff
Podcast

Our guests on the show are Linkon and Leyton Cure. They talk about KU and the recruiting process.

We look at the latest in football and basketball recruiting and the transfer portal

Thoughts on how revenue sharing will change college athletic departments.

Come inside for the latest info and thoughts on KU sports.

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Other ways to listen to the Inside Slant podcast (links will be updated)

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