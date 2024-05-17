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Podcast: The Cure brothers join us, recruiting and revenue sharing
Our guests on the show are Linkon and Leyton Cure. They talk about KU and the recruiting process.
We look at the latest in football and basketball recruiting and the transfer portal
Thoughts on how revenue sharing will change college athletic departments.
Come inside for the latest info and thoughts on KU sports.
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