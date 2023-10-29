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Podcast: Thoughts and impact of win over Oklahoma

Slant Staff
Podcast

We just had to set up the recording studio on Sunday morning and deliver a short version of the Inside Slant podcast.

We talk about the win over Oklahoma and the national impact on the program.

Hear from Lance Leipold and Jason bean.

How a game like this will help recruiting. Get Leipold's take on the recruiting impact the win over OU can have.

Listen on the Jayhawk Slant player below

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