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football
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Podcast: Thoughts on basketball, football recruiting, much more
The group is back in the studio for another edition of the Inside Slant podcast with a lot to talk to discuss.
- We take a look at the three-game losing streak and what has led to the losses
- It isn't time to panic and we talk about what needs to improve
- There is a big stretch coming up and we have a preview of those games
- What to expect with basketball recruiting and the portal may be a big key
- Things are winding down with football recruiting but still action going on
- We talk about the 2023 overall class with high school and portal players
- With several transfers on campus we break down each player
- Expect things to stay busy with recruiting through the spring season
Listen to the podcast on the Jayhawk Slant player below
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