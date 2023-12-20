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Podcast: Thoughts on recruiting class, signing day

Slant Staff
Podcast

- This is the best high school class from top to bottom we have seen since covering the program in 1999

- Hear some clips from Lance Leipold

- The strengths of the class

- Talking about each high school recruit

- Jacorey Stewart joins us on the show

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