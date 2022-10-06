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football
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PODCAST: Todd Reesing, David Lawrence, TCU predictions, recruiting
We have a loaded podcast for the TCU game.
- During the intro we talk about
Team Driven Fund Raising.com who is back again to sponsor and has been riding the winning streak. If you are looking for a fund-raiser they will give you the best deal you will ever find if you mention Jayhawk Slant.
- We look back at the Iowa State win and why it is a big win for the defense showing the Jayhawks can win different types of games.
- Former KU OL and broadcast analyst David Lawrence joins us to talk about the 5-0 start and the TCU game.
-One of the all-time KU greats Todd Reesing joins us to talk about his return to Lawrence last week for Homecoming. He gives his take on the program and how he is following the team.
-We break down the early list of recruits expected in for the game.
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