News More News
{{ timeAgo('2022-10-06 08:19:00 -0500') }} football Edit

PODCAST: Todd Reesing, David Lawrence, TCU predictions, recruiting

Slant Staff
Podcast

We have a loaded podcast for the TCU game.

- During the intro we talk about Team Driven Fund Raising.com who is back again to sponsor and has been riding the winning streak. If you are looking for a fund-raiser they will give you the best deal you will ever find if you mention Jayhawk Slant.

- We look back at the Iowa State win and why it is a big win for the defense showing the Jayhawks can win different types of games.

- Former KU OL and broadcast analyst David Lawrence joins us to talk about the 5-0 start and the TCU game.

-One of the all-time KU greats Todd Reesing joins us to talk about his return to Lawrence last week for Homecoming. He gives his take on the program and how he is following the team.

-We break down the early list of recruits expected in for the game.

Other ways to listen to the podcast

ITunes/Apple- Listen to the podcast on ITunes- HERE

Tune In Radio- Listen to the podcast on Tune In Radio - HERE

Spotify- Listen to the podcast on Spotify - HERE

Stitcher- Listen to the podcast on Stitcher – HERE

Amazon Podcast- Listen to the podcast on Amazon- HERE

EXTENDED PROMO: Get Jayhawk Slant FREE until the end of the football season

We have extended our September PROMO offer where you can get Jayhawk Slant FREE until the end of the regular season.

To get all of the details how to take advantage of one of our best offers best ever.

GET THE OFFER HERE: Get Jayhawk Slant free until the end of the regular season

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}