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Podcast: Win over Illinois, Nevada next, recruiting picking up

Slant Staff
Podcast

The Jayhawks had a big win over Illinois on a highly watched game on Friday night. We look at the game and talk about what was surprising about the matchup.

- Looking back at Illinois
- Nevada play-by-play man John Ramey joins us
- Preview of the Nevada game
- Our predictions for Nevada
- Starting to see recruiting pick up after the slow month of August

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