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Position Preview: Staying healthy the key for RB group

Having a healthy Daniel Hishaw could be the biggest factor for the running backs
Having a healthy Daniel Hishaw could be the biggest factor for the running backs
Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

On paper the running back group looks solid. However, the health of the unit will be the main factor that will dictate the success of the group.

We all know what Devin Neal brings to the position. The last two seasons he has ended up carrying the load leading to getting worn down.

Here is a detailed look at the running back position and what to expect from this group heading into 2023.

LINK: Running back preview for 2023

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