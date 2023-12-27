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Post-game reaction: Kenny Logan, Rich Miller, Craig Young

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Shortly after the game was over we spoke with Kenny Logan, Craig Young and Rich Miller about the win over UNLV and what it means for the program.

Rich Miller

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Kenny Logan

Craig Young

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