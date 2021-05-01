JayhawkSlant - Post spring game: Mason Fairchild, Nate Betts, Sam Burt

{{ timeAgo('2021-05-01 20:48:56 -0500') }}
football
Edit
Post spring game: Mason Fairchild, Nate Betts, Sam Burt
Jon Kirby
•
JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
Nate Betts talked about the energy the defense played with in the spring game and mentioned the play of Jacobee Bryant.
Fairchild talked about the lack of execution from the offense what Jones told them after the game.
Burt talked about how good the defensive line can and being a leader in the off season.
See much more from the players after the spring game.
Mason Fairchild
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL2VhVnpib1BTY2RRP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
Nate Betts
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL0M1enRPTGowZmFrP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
Sam Burt
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkLy05cFNCaWVKcml3P3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMDUiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2thbnNhcy5yaXZhbHMuY29t
L25ld3MvcG9zdC1zcHJpbmctZ2FtZS1tYXNvbi1mYWlyY2hpbGQtbmF0ZS1i
ZXR0cy1zYW0tYnVydCIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIg
cyA9IGRvY3VtZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRv
Y3VtZW50LmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5h
c3luYyA9IHRydWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVy
c2lvbiBvZiBjcy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJz
aW9uCiAgICBzLnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2Nz
LmpzIjsKICAgIGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsK
ICB9KSgpOwo8L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9zYi5zY29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0
NjkmYzc9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZrYW5zYXMucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3Ml
MkZwb3N0LXNwcmluZy1nYW1lLW1hc29uLWZhaXJjaGlsZC1uYXRlLWJldHRz
LXNhbS1idXJ0JmM1PTIwMjI3MzMxMDUmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0w
IiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK