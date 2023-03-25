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{{ timeAgo('2023-03-25 10:52:21 -0500') }} football Edit

Practice Clips: March 25th spring football practice

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The Jayhawks went through their ninth practice of the spring football season on Saturday morning.

Here are some clips from practice as the team gets ready for their scrimmage.

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