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{{ timeAgo('2023-03-04 10:44:01 -0600') }} football Edit

Practice Clips: Sights and sounds from Saturday practice

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The Jayhawks took to the field for their third practice of spring football. Here are some clips of the team starting off practice on Saturday morning.

There were several recruits in attendance for the Junior Day.

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