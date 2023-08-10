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Practice Clips: Watch the defensive tackles go through practice

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Defensive tackles coach works his position group during practice. Take in the sights and sounds as the Jayhawks are halfway through fall camp.

Watch the position drills and the defensive tackles work in the early portion of practice.

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