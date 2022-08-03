 JayhawkSlant - Practice clips: Watching wide receiver drills
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Practice clips: Watching wide receiver drills

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

We followed the wide receivers at practice and have some clips from drills.

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