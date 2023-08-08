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Practice Report: The latest thoughts from August 8th practice

Johnny Thompson is one of the freshman having a good fall camp
Johnny Thompson is one of the freshman having a good fall camp
Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The running back position is stacked when everyone is healthy. The Jayhawks return most of their production from 2022 but a couple newcomers are off to a good fall camp.

Jalon Daniels returned to practice and we have some thoughts from watching special teams and other positions. The Jayhawks are finishing up practice number eight and we have the latest observations from fall camp.

LINK: Practice intel from August 8th

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