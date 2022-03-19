Quotes and media reaction: KU headed to Sweet 16

Kansas is headed back to another Sweet 16 after defeating Creighton in Fort Worth. Here is some reaction from the post-game and social media.
Jon Rothstein from CBS said a healthy Remy Martin makes a big difference for the Jayhawks.
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Jeff Goodman echoed what Rothstein said.
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The mentions for Remy Martin kept coming from the national analysts. Here is what Jeff Borzello from ESPN tweeted.
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Creighton coach McDermott on KU's small line-up
One of the turning points came when Bill Self went with a smaller line-up and limited the open looks Creighton was getting from three-point range.
After the game Greg McDermott, the head coach from Creighton said the line-up change played a factor.
"I thought their small lineup made a game changing run in the middle of that," he said. "And that's when we decided to go back with Keyshawn, because he has the ability to keep guys in front because he's quick enough. Yet, you know, we can throw it down in the block, which we did a few times and he made some really nice plays.
"It was a bit of a chess match in that regard. The only difference is he had, you know, nine or 10 guys down there to choose from and we had seven."
In the end McDermott credited the Jayhawks.
"We lost to a championship program today, but we certainly have nothing to be ashamed of. I'm really, really proud of this basketball team and what they've accomplished this season."
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C.J. Moore from The Athletic predicted the Jayhawks may go with a smaller defense.
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Bill Self told his team to never apologize for winning an NCAA Tournament game, pack up, head home and get some rest.
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Before going back home Remy Martin got the honors putting the final touches on the CBS official bracket.
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Ochai's dunk was a big turning point in the final minute.
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Next dinner is on Bill Self. He picks up a nice bonus after the win.
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Dick Vitale is still recovering and won't be in the booth the rest of this season. But he weighed in with his comments after the game.
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McDermott on Remy Martin
McDermott is familiar with Remy Martin because they played against Arizona State. He has seen the development since that time.
"I was just talking to my coaching staff in the locker room, you know, his growth and improvement from the guy that was at Arizona State to the guy that's playing now is night and day," McDermott said.
"Like, his engagement defensively compared to how he defended at Arizona State and the unselfish nature of the way he's playing is totally different than the guy we played against when he was at Arizona State."
McDermott said Martin was a big factor in the Jayhawks win.
"Coach Self and his staff have done a great job of getting him to understand how he can best help this team. And if you look at the stat sheet, there's one thing that jumps out at you today and, you know, he was a big difference in this game."