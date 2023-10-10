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Rakease Passmore to announce tomorrow; Liam McNeeley on Sunday

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Having spent the weekend in Lawrence for an official visit this past weekend, Rakease Passmore, the 6-foot-5, 180-pound small forward from Combine Academy in Lincolnton, N.C., is scheduled to announce his college decision on Wednesday.

Liam McNeeley, the 6-foot-8, 210-pound small forward from Montverde (FL) Academy, will go public with his college decision on Sunday.

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