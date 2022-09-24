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Recruit Reaction: Recruits talk after Duke game, crazy crowd

Brian Borland talks with Red Martel before the game
Brian Borland talks with Red Martel before the game
Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The Kansas coaches had over 70 recruits at the Duke game to witness a sold out stadium as the Jayhawks moved to 4-0 on the year.

We are speaking with several recruits to get their reaction after attending the game, their thoughts on the team's perfect start, and conversations with the KU coaches.

UPDATED: Saturday- 7:47 p.m.

Red Martel is one of the top 2024 prospects in Oklahoma. We caught up with him to get his take on his visit to KU.

To see the latest updates as we talk with the recruits click the link below:

RECRUIT REACTION: Recruits react to KU's 4-0 and atmosphere at Duke game

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