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Recruiting Scoop: The latest intel for Friday, May 5th

Jalen Todd is one of the top corners in the nation and he will visit KU
Jalen Todd is one of the top corners in the nation and he will visit KU (Rivals.com)
Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Things are heating up with the transfer portal as the KU staff looks to round out their final spots in the spring recruiting cycle.

Players from the portal and key high school prospects are setting up official visits and we have the latest intel in our Friday update.

To get the latest check out our May 5th Update posted today.

LINK: Recruiting Scoop, May 5th UPDATE

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