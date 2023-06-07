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Recruiting Scoop: Visitor list locked in and some predictions

Four-star defensive end Dakyus Brinkley will be one of several visitors on campus this weekend
Four-star defensive end Dakyus Brinkley will be one of several visitors on campus this weekend
Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold and his staff were on the road much of last week attending football camps all over the country.

They went back on the road this week and it looks like the visit list is locked in for this weekend.

We take a look at the visitors, break down the list, and talk about where the Jayhawks stand with several prospects. Come inside for the details and predictions on the upcoming visits.

LINK: Look at the visit list and recruiting predictions

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