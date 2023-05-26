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Recruiting Update: Four-star visitor added, much more scoop

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The KU coaches will start the camp circuit next week and then things will heat up with over 25 official visitors coming in June.

The latest scoop involves a new four-star prospect added to the list and much more news as we head into the Memorial Day weekend.

For the latest news and updated visitor list follow the link:

RECRUITING SCOOP: The latest news Friday, May 26th

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