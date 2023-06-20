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Recruiting Update: Several players remain on the board at DL

Four-star prospect Xavier Porter is expected to reach a decision this week
Four-star prospect Xavier Porter is expected to reach a decision this week
Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

There are as many as 10 players on the board for the Jayhawks at defensive line. It is believed the staff would take two defensive ends and one inside player.

There are a lot of combinations that could play out over the next 10 days and we take a detailed look at the latest developments on the defensive line including two new visitors added to the list.

LINK: The latest update on defensive line recruiting

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