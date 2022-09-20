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Recruiting Update: Tuesday, Sept. 20th- Duke game visitors

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The visitor list is expected to go over the 50-mark for the Duke game. There is going to be a good blend of recruits in the 2023 and 2024 class and highly-recruited transfers.

Here is a look at what recruits are saying about the Jayhawks 3-0 start, an early look at some prospects expected in Lawrence, and much more as the staff gears up for a busy weekend.

All of the recruiting information will be updated in the latest thread below:

RECRUITING UPDATE: Tuesday, September 20th- Big weekend for Duke game

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