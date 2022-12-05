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Recruiting-wise, what’s next for Bill Self and Kansas?

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

During the early signing period, Elmarko Jackson, Chris Johnson, and Jamari McDowell signed with Kansas. Now that the early signing period has come and gone, Bill Self and his staff will have some decisions to make at the end of the season.

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