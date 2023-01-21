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Rob Thomson returns to Lawrence, talks KU, World Series

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Rob Thomson returned to Lawrence to talk baseball, taking the Phillies to the World Series and much more.

Thomson played at KU from 1982-85 and led the Jayhawks in hits in 1984 and 1985. He took over as the head coach of the Phillies as the interim before being named the head coach. He led them to the World Series this season.

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