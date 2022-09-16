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Sam Burt on Houston's offense, defensive improvement

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Sam Burt was aware Clayton Tune was once committed to Kansas because Jelani Arnold was his on the official visit.

Burt talked about facing Tune and the Houston offense on Saturday. Burt talked about their defensive performance against West Virginia and several other topics.

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