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{{ timeAgo('2023-02-09 15:36:48 -0600') }} basketball Edit

Self met with the media to preview the OU game and more: What stood out?

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

No. 9 Kansas, coming off an impressive home win over No. 5 Texas, 88-80 on Monday night, will head to Norman, Okla., this weekend to tangle with Oklahoma on Saturday. The Sooners have lost three straight and are just 7-5 at home this season.

For a few thoughts following Bill Self's weekly press conference to preview the Oklahoma game and more, click here.

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