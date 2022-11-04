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{{ timeAgo('2022-11-04 10:10:38 -0500') }} basketball Edit

Self talks four-game suspension, role of Norm Roberts

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Thursday day, Kansas head coach Bill Self talked about his four-game suspension and the role Norm Roberts will play. Self outlined with his role will be during the suspension and want to expect from Roberts.

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