 JayhawkSlant - Sights and sounds: August 13th fall camp
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Sights and sounds: August 13th fall camp

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Here are some sights and sounds from the Jayhawks practice on Saturday, August 13th.

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