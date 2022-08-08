 JayhawkSlant - Sights and sounds: August 8th practice
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Sights and sounds: August 8th practice

Slant Staff
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Enjoy he sights and sounds from the Jayhawks fall football practice as a new week starts on Monday.

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