 JayhawkSlant - Sights and Sounds: Fall camp August 10th
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Sights and Sounds: Fall camp August 10th

Slant Staff
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Come on in and enjoy some clips from fall camp practice on Wednesday.

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