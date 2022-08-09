 JayhawkSlant - Sights and sounds: Fall camp practice August 9th
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Sights and sounds: Fall camp practice August 9th

Conner Becker • JayhawkSlant
Staff Writer
@ctbecker

Here are some clips from today's practice with quarterbacks going through drills and offensive line doing bag work.

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