 JayhawkSlant - Sights and sounds: Saturday open practice
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Sights and sounds: Saturday open practice

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The Jayhawks held an open practice on Saturday morning. Here are some sights and sounds from practice.

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