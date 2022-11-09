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Signing Day Thread

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

The first day of the early signing period has arrived.

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