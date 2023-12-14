Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Slant TV: Bill Self and Kevin McCullar, Jr., talk Indiana and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Bill Self and Kevin McCullar, Jr., met with the media on Thursday afternoon to preview the Indiana game and more. The duo talked about facing Indiana in Bloomington, some keys to the game, the health of the team, where things stand with the starting five, and much more.

Bill Self

Advertisement

Kevin McCullar, Jr.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement