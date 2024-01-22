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Slant TV: Self, Harris, and Furphy talk Cincinnati win and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Monday night, No. 7 Kansas (16-3; 4-2) defeated Cincinnati (13-6; 2-4). The Jayhawks were led by Johnny Furphy, who scored a career-high 23 points and a career-high 11 rebounds in 36 minutes of action.

After the game, Self, Furphy, and Dajuan Harris met with the media and talked about the win over the Bearcats, the play of KU's star freshman, the current health of the team, and much more.

Bill Self

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Dajuan Harris and Johnny Furphy

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