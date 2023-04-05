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Slant TV: Bill Self is fired up about the future of Kansas basketball

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Monday afternoon, Kansas head coach Bill Self addressed the media for the first time since March 8. Self, who spoke for over 30 minutes, talked about his plans for the immediate and distant future, how he's feeling, what KU's roster might look like moving forward, and much more.

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