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Slant TV: Bill Self press conference at Big 12 Media Day

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Wednesday afternoon, Kansas head coach Bill Self took the podium inside the T-Mobile Center at Big 12 Media Day. Self touched on being back at the T-Mobile Center, his thoughts on the Big 12, his expectations for his team with the season approaching, and much more.

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