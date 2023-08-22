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Slant TV: Bill Self talks golf, Maui Invite, Johnny Furphy and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Following his time at PXG Golf in Overland Park, Kan., on Tuesday afternoon, Bill Self spoke to the media. Self talked about his appearance at PXG Golf, the Maui Invite, facing off against Illinois, the addition of Johnny Furphy, and much more.

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