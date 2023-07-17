News More News
ago football Edit

Slant TV: Jalon Daniels at Big 12 media day

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

The Big 12 Preseason Offensive Player of the Year talks about his confidence and how that can carry to the team. He talked about what it means to be named the Big 12's OPOY.

Daniels gives his reasons he stayed at Kansas and why he plays with a chip on his shoulder

See everything Daniels had to say during his breakout session with the media. There are a lot of good quotes from the Jayhawks quarterback.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}