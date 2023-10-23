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Slant TV: Kevin McCullar, Jr., talks about return to KU and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

At Big 12 Media Day, Kevin McCullar, Jr., talked about his decision to return to Kansas and much more. At the time, McCullar, Jr:; decided at the last minute to return, and now that he’s back, winning a National Championship is the top-priority.

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