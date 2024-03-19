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Slant TV: Lance Leipold after first spring practice

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Lance Leipold talked about going through the first spring practice with new coaches. He touched on Isaiah Marshall coming in early and competing as a true freshman.

The team had a physical spring last year and Leipold said that remains a focus especially with the younger players.

He gives the latest on Jalon Daniels and much more.

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