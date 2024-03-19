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Slant TV: Lance Leipold after first spring practice
Jon Kirby
•
JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
Lance Leipold talked about going through the first spring practice with new coaches. He touched on Isaiah Marshall coming in early and competing as a true freshman.
The team had a physical spring last year and Leipold said that remains a focus especially with the younger players.
He gives the latest on Jalon Daniels and much more.
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