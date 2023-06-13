News More News
ago football Edit

Slant TV: Lance Leipold on renovations, recruiting, Friday games

Jon Kirby • JayhawkSlant
Publisher- Football Editor
@jayhawkslant

Kansas head coach Lance Leipold met with the media for his summer press conference. Leipold talked about playing on Friday nights and the importance of having a good turnout.

He gives an update on current renovations and how they are recruiting in a busy month of June.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}