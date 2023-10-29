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Slant TV: Nicolas Timberlake talks about change coming to Kansas and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

At Kansas media day, Nicolas Timberlake, who transferred in from Towson, talked about some chanfes he’s experienced since arriving at Kansas. Timberlake also touched on some strengths, aside from his shooting touch.

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