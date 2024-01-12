Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Slant TV: Self, Dickinson talk OU, heath, change in rotation and more

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Saturday afternoon, No. 3 Kansas will play host to No. 9 Oklahoma. On Friday, Bill Self and Hunter Dickinson met with the media to preview the Oklahoma talk, talk about the health of KU's big man, discuss a change in the starting rotation, and more.

Bill Self

Advertisement

Hunter Dickinson

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement