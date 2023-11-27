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Slant TV with Bill Self

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Monday afternoon, Kansas head coach Bill Self conducted his weekly press conference in Lawrence. Self talked about KU's performance in Maui, the play of Nicolas Timberlake this season, the overall health of the team, KU's upcoming schedule, and more.

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