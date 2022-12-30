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{{ timeAgo('2022-12-30 13:09:24 -0600') }} basketball Edit

Slant TV with Bill Self and Gradey Dick

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Friday afternoon, Bill Self and Gradey Dick met with the media to preview the Oklahoma State game and more. The duo talked about opening up Big 12 play on Saturday, the key to winning the Big 12, the health of the game, and much more.

Bill Self

Gradey Dick

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