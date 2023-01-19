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{{ timeAgo('2023-01-19 16:01:27 -0600') }} basketball Edit

Slant TV with Bill Self and Gradey Dick

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Saturday afternoon, No. 2 Kansas plays host to TCU at 12:00 p.m. (Central). On Thursday afternoon, Bill Self and Gradey Dick met with the media in Lawrence to preview the game.

Bill Self

Gradey Dick

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