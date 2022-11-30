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Slant TV with Bill Self and Jalen Wilson

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Wednesday afternoon, Bill Self and Jalen Wilson met with the media to preview the Seton Hall game and more.

Bill Self

Jalen Wilson

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