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Slant TV with Bill Self and Johnny Furphy

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

On Monday afternoon, Bill Self and Johnny Furphy met with the media and touched on several topics. Self and Furphy talked about KU's win over Connecticut, upcoming games against Kansas City and Missouri, what practice has been like since defeating the Huskies on Friday night, and much more.

Bill Self

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Johnny Furphy

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