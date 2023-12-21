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Slant TV with Bill Self and KJ Adams, Jr.

Shay Wildeboor • JayhawkSlant
Editor
@JayhawkSlant

Coming off a win last Saturday against Indiana in Bloomington, No. 2 Kansas returns home to face Yale on Friday night. On Thursday afternoon, Bill Self and KJ Adams, Jr., met with the media to preview the game against the Bulldogs and more.

Bill Self

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KJ Adams, Jr.

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